Ivanovic leva virada e é eliminada do Torneio de Luxemburgo

Uma das favoritas ao título, Ivanovic foi eliminada ao levar uma virada da belga Alison Van Uytvanck, pelo placar de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/5. Nas quartas, Van Uytvanck enfrentará a checa Barbora Strycova. A sétima cabeça de chave avançou ao superar nesta quinta a sueca Johanna Larsson por 6/2 e 7/5.

Enquanto Ivanovic se despedida, Jelena Jankovic passava com certa tranquilidade pela norte-americana Anna Tatishvili, pelo placar de 6/4 e 6/2. A sérvia, também ex-número 1 do mundo, vai duelar na sequência com a japonesa Misaki Doi.

Em outros resultados desta quinta em Luxemburgo, a alemã Laura Siegemund derrotou a belga Kirsten Flipkens por 7/6 (7/2) e 6/1, enquanto a suíça Stefanie Voegele eliminou a alemã Anna-Lena Friedsam por 6/3 e 7/6 (7/4).

RÚSSIA - No Torneio de Moscou, as locais venceram todas as partidas desta quinta. A experiente Svetlana Kuznetsova superou a letã Anastasija Sevastova por 5/7, 6/1 e 6/3, enquanto Anastasia Pavlyuchenkova derrotou Margarita Gasparyan em duelos de tenistas da casa, por 6/1 e 6/3.

Kuznetsova vai encarar na semifinal a ucraniana Lesia Tsurenko. E Pavlyuchenkova enfrentará outra compatriota, Darya Kasatkina. Ela surpreendeu nesta quinta ao eliminar a espanhola Carla Suárez Navarro por 6/1 e 6/2. O resultado acabou com as chances de Suárez Navarro de buscar sua vaga no Masters da WTA - a checa Lucie Safarova obteve a classificação na oitava e última colocação da competição que reúne as melhores da temporada.