Ivanovic perde de alemã e é eliminada em Luxemburgo A sérvia Ana Ivanovic não resistiu à alemã Julia Görges e foi eliminada nesta sexta-feira nas quartas de final do Torneio de Luxemburgo. A ex-número 1 do mundo foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1 hora de jogo.