Ivanovic perde em 49 minutos para Pliskova em Indian Wells

A checa Karolina Pliskova massacrou nesta segunda-feira a ex-número 1 do mundo Ana Ivanonic pelo Torneio de Indian Wells. Em duelo que lhe rendeu uma vaga nas oitavas de final, a 19ª colocada no ranking da WTA bateu a sérvia, a 18ª da lista, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

A partida teve apenas 49 minutos e duração, período em que Pliskova disparou sete aces, contra apenas dois da adversária. A checa também se aproveitou do excesso de erros não-forçados de Ivanovic - foram 28 -, que perdeu o segundo set em apenas 18 minutos.

Após a fácil vitória, Pliskova já conhece a sua adversária nas oitavas de final. Ela terá pela frente a britânica Johanna Konta, número 26 do mundo, que bateu a checa Denisa Allertova, algoz da alemã Angelique Kerber, em dois sets, por 6/4 e 6/1.

Roberta Vinci, número 10 do mundo, também não teve muita dificuldade para avançar em Indian Wells. A italiana bateu a ucraniana Elina Svitolina, 14ª colocada no ranking, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 1 minuto.

Nas oitavas final, Vinci terá pela frente a eslovaca Magdalena Rybarikova, que nesta segunda surpreendeu ao superar a suíça Belinda Bencic, número 8 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 2 horas e 7 minutos.