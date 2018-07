Ivanovic supera punição por 'pit stop' e avança em Linz A ex-número 1 do mundo Ana Ivanovic não teve grande trabalho para chegar às quartas de final do Torneio de Linz, na Áustria, nesta quinta-feira. A sérvia fez 6/3 e 6/2 na checa Barbora Strycova, mesmo passando por um desentendimento com a arbitragem. Depois de fazer 1 a 0 no primeiro set, ela pediu pausa para ir ao banheiro, mas foi punida com a perda de quatro pontos (ou um game inteiro) pela arbitragem por ter supostamente demorado a retornar ao jogo.