Ivanovic supera Venus e avança às oitavas de final em Pequim

Assim, Ivanovic freou o embalo de Venus, que na última semana conquistou o título do Torneio de Wuhan, também na China, e ainda conseguiu uma importante vitória na luta por uma vaga no Masters da WTA. Além disso, a sérvia diminuiu um pouco a sua desvantagem no confronto direto com a norte-americana para 9 a 3. Na sequência em Pequim, Ivanovic terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova, a número 33 do mundo.

Também nesta terça, a dinamarquesa Caroline Wozniacki (11º) se garantiu nas oitavas de final ao bater a chinesa Wang Qiang (113ª) por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. A sua próxima adversária vai ser a alemã Angelique Kerber (10ª), que bateu a eslovaca Dominika Cibulkova (40ª) por 6/1 e 6/4.

A suíça Timea Bacsinszky (17ª) superou a colombiana Mariana Duque (77ª) por 7/5 e 6/2 e agora medirá forças com a espanhola Carla Suárez Navarro (12ª). A alemã Andrea Petkovic (21ª) passou pela australiana Samantha Stosur (6/2 e 7/5) e vai ter pela frente a italiana Sara Errani (20ª), que superou a francesa Carolina Garcia (39ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1.

Já a norte-americana Bethanie Mattek-Sands (90ª) venceu a espanhola Lara Arruabarrena Vecino em um jogo com dois "pneus" (0/6, 6/2 e 6/0) e duelará com a italiana Roberta Vinci (16ª) nas oitavas de final do Torneio de Pequim.