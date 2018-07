Ivanovic vai às quartas de final do Torneio de Linz A tenista sérvia Ana Ivanovic garantiu nesta quinta-feira a sua vaga nas quartas de final do Torneio de Linz, na Áustria. Uma das musas do tênis mundial, ela ganhou com facilidade da alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 21 minutos de jogo.