Ivanovic vence alemã e vai às semifinais em Linz Ex-número 1 do ranking feminino do tênis, a sérvia Ana Ivanovic avançou nesta sexta-feira às semifinais do Torneio de Linz, na Áustria, ao bater a alemã Julia Gorges por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/2.