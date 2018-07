Ivanovic vence batalha contra Sharapova e está na final de Cincinnati

Em uma partida cheia de altos e baixos, a sérvia Ana Ivanovic derrotou neste sábado a russa Maria Sharapova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 5/7 e 7/5, em 2 horas e 46 minutos - e se classificou à final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, disputado em quadras rápidas. A sua rival será a norte-americana Serena Williams, que mais cedo ganhou da dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Em quadra, Ivanovic dominou as ações da partida até fazer 6/2 e 4/0. Tudo parecia crer que a sérvia, cabeça de chave número 9 do torneio, fecharia a partida sem dificuldades. Mas aí começou a reação de Sharapova, que devolveu duas quebras de saque para igualar a parcial e contou com mais uma para empatar o duelo.

No terceiro set, Sharapova começou melhor e chegou a ter dois match-points com 5/4. Só que aí foi a vez de Ivanovic crescer em quadra e dar mais emoção ao jogo. Conseguiu empatar e quebrar o serviço da russa para garantir a classificação à final.

Na decisão deste domingo, Ivanovic terá de enfrentar a melhor tenista do mundo, a torcida contra e o retrospecto desfavorável. Em sete jogos no confronto direto no circuito profissional, foram seis vitórias de Serena Williams. Mas o único triunfo da sérvia aconteceu justamente neste ano - nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro.

MASCULINO

Pelas semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, o espanhol David Ferrer mostrou força para se garantir na grande decisão do torneio. Com autoridade, o cabeça de chave número 6 derrotou o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Este foi o 10.º confronto entre os dois tenista no circuito profissional da ATP e o retrospecto agora aponta vantagem do espanhol em 6 a 4.