Ivanovic vence húngara na estreia no Aberto da Austrália A sérvia Ana Ivanovic triunfou com facilidade na sua partida de estreia no Aberto da Austrália. Neste domingo, a número 13 do mundo derrotou a húngara Melinda Czink, 97ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1 hora.