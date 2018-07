Ivanovic vence Schnyder e fica com o título em Linz

A sérvia Ana Ivanovic, enfim, voltou a ganhar um título. Neste domingo, ela atropelou a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e conquistou o Torneio de Linz, na Áustria, que distribui um total de US$ 220 mil em prêmios.

Ex-número 1 do mundo e atualmente na 29.ª colocação do ranking, Ivanovic não ganhava um torneio desde 2008, ano em que foi campeã em Roland Garros, Indian Wells e no próprio Torneio de Linz. E com a nova conquista, ela faturou o seu nono título na carreira.

E para obter o feito, a musa sérvia precisou contar com a sorte. Inicialmente, ela não planejava disputar o torneio austríaco, mas aceitou um convite após a norte-americana Serena Williams desistir da competição, com uma lesão no pé.

Patty Schnyder, por sua vez, tem muito a lamentar. Ela já havia disputado anteriormente duas vezes a decisão em Linz, em 2005 e 2007. E nas duas ocasiões, a suíça também ficou com o vice-campeonato.