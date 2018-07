Ivanovic derrota tenista local na estreia em São Petersburgo

Duas das favoritas ao título em São Petersburgo, a sérvia Ana Ivanovic e a italiana Roberta Vinci estrearam com vitória no torneio russo, sem ceder sets, nesta quarta-feira. Para avançar, Ivanovic superou Margarita Gasparyan, uma das maiores promessas do tênis russo, por 7/5 e 6/2.

Nas quartas de final, a ex-número 1 do mundo vai enfrentar a vencedora do duelo entre a ucraniana Kateryna Kozlova e a local Elena Vesnina, que venceu nesta quarta a romena Patricia Tig por 3/6, 6/3 e 6/1. Elas devem duelar nesta quinta. Ivanovic, assim, só voltará à quadra na sexta.

Roberta Vinci, por sua vez, derrotou nesta quarta a belga Yanina Wickmayer por 6/2 e 7/6(7/2). A segunda cabeça de chave do torneio vai encarar nas quartas a vitoriosa do confronto entre a romena Monica Niculescu e a húngara Timea Babos. Assim como Ivanovic, Vinci só vai retornar à quadra na sexta-feira.

Ainda pela rodada de abertura, avançaram as alemãs Annika Beck e Laura Siegemund, a eslovaca Dominika Cibulkova e a local Darya Kasatkina.