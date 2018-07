Ivo Karlovic e Rajeev Ram vencem e decidem o título do Torneio de Newport

Karlovic encontrou dificuldades na partida e teve o saque quebrado logo segundo game. Mas conseguiu reverter a vantagem, com direito a 14 aces durante a partida e fechou em 2 a 0. Agora, tentará sair do quase em Newport, já que no ano passado perdeu a decisão para o australiano Lleyton Hewitt.

"Vai ser difícil enfrentar o Ram na final. Ele tem um excelente voleio, é difícil passar a bola para o lado da quadra dele", comentou Karlovic, que reclamou de dores no braço direito durante a semana. "Espero que meu braço continua bom e eu esteja apto para conseguir alguns aces", finalizou.

Ram buscará o bicampeonato, seis anos depois da primeira vitória. "Foi um jogo difícil. O vento estava muito forte. Tive muito problemas com o saque no começo, mas fiz todo o restante bem", disse o tenista, que teve aproveitamento de 48% no primeiro serviço durante o set inicial.