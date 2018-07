Classificado como líder, Nadal vence de virada e continua invicto

O espanhol Rafael Nadal entrou em quadra apenas para cumprir tabela nesta sexta-feira, na O2 Arena, em Londres, mas mesmo assim venceu o seu compatriota David Ferrer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4, e avançou invicto às semifinais do ATP Finals.

Depois de ter conquistado vitórias sobre o suíço Stan Wawrinka e o britânico Andy Murray em sets diretos, Nadal já entrou em quadra com a liderança assegurada do Grupo Ilie Nastase do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Ferrer, por sua vez, já estava eliminado após ser derrotado nas duas primeiras rodadas.

Assim, os dois tenistas puderam jogar de maneira solta e sem preocupações, mas mesmo nesta condição confortável os dois travaram bastante disputado, que só acabou depois de 2h37min. E Ferrer, apesar de eliminado, chegou a ficar muito perto da vitória ao ganhar o primeiro set e depois chegar a abrir 3/0 na segunda parcial.

Entretanto, Nadal conseguiu reagir de forma avassaladora no segundo set ao ganhar seis games seguidos e depois liquidar o duelo em 6/4 na terceira parcial. No fim, o atual quinto colocado do ranking mundial triunfou após aproveitar cinco de 12 chances de quebrar o saque de Ferrer, que converteu três de sete break points.

Após avançar invicto às semifinais, Nadal lutará por uma vaga na decisão neste sábado em duelo diante do sérvio Novak Djokovic, que se classificou à próxima fase na última quinta-feira como vice-líder do Grupo Stan Smith ao derrotar o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0.

O líder desta chave do ATP Finals é o suíço Roger Federer, que também ganhou os seus três primeiros jogos na primeira fase e ainda espera pela definição de seu adversário na semifinal, que será conhecido nesta sexta, a partir das 18 horas (de Brasília), com a partida entre Wawrinka e Murray. Essa partida valerá a vice-liderança do Grupo Ilie Nastase.