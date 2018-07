Já pela segunda rodada, Bellucci estreia contra alemão na grama de Nottingham A boa campanha no saibro já rendeu alguns frutos para o brasileiro Thomaz Bellucci no circuito profissional. Como número 40 do ranking mundial, o tenista paulista tem o privilégio de ser "bye" no Torneio de Nottingham, na Inglaterra, e assim estreia no ATP 250 somente na segunda rodada. E já sabe quem será o seu primeiro rival na temporada de grama: o alemão Alexander Zverev.