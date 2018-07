Jack Sock despacha Tommy Haas e encara Feliciano Lopez nas quartas em Houston

Foi sofrido, mas o tenista norte-americano Jack Sock confirmou o favoritismo nesta quinta-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Houston, disputado em quadras de saibro, nos Estados Unidos. O principal cabeça de chave e 16.º do ranking da ATP derrotou o experiente alemão Tommy Haas, de 39 anos, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Por uma vaga na semifinal, Jack Sock terá pela frente o espanhol Feliciano Lopez, número 40 do mundo e sexto favorito, que também nesta quinta-feira superou o sul-coreano Hyeon Chung de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1.

O Torneio de Houston foi, justamente, o primeiro campeonato conquistado por Jack Sock em sua carreira, ainda em 2015. Neste ano, por sua vez, ele faturou mais dois - em Delray Beach (Estados Unidos) e em Auckland (Nova Zelândia) - e deslanchou no ranking da ATP.

Outro tenista presente nas quartas de final de Houston é o brasileiro Thomaz Bellucci, após vencer o argentino Máximo González de virada, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/2. Seu adversário nesta sexta-feira será o norte-americano Sam Querrey.