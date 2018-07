James Blake encerra carreira com derrota de virada no US Open

NOVA YORK - James Blake encerrou de maneira amarga a sua carreira como tenista profissional. Em jogo encerrado apenas na madrugada desta quinta-feira, o norte-americano foi derrotado de virada pelo croata Ivo Karlovic, que venceu por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (2/7), 3/6, 6/4, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2), na primeira rodada do US Open, o último Grand Slam desta temporada.

O ídolo local de 33 anos de idade havia anunciado na última segunda-feira, em Nova York, que este seria o seu último torneio como profissional no circuito da ATP. O ex-número 4 do ranking e hoje 100.º colocado disse que irá parar de jogar para poder se dedicar mais à família.

Blake também vive um jejum de longos seis anos sem taças, sendo que ele acumulou dez títulos de simples no circuito. O último deles aconteceu no Torneio de New Haven de 2007 e a sua última final aconteceu no ATP Queen''s de 2009.

Ironia do destino, Blake só havia sido derrotado na primeira rodada do US Open até então na sua primeira participação no Grand Slam norte-americano, em 1999, e nesta quinta recebeu um caloroso aplauso do público após ser eliminado. "Essa ovação me faz perceber que tudo que fiz, cada parte de trabalho duro, valeu a pena", ressaltou o norte-americano, enxugando as lágrimas.

Ele vinha de 11 vitórias seguidas em jogos de primeira rodada do US Open até cair na estreia desta edição do torneio. "Estou orgulhoso por olhar para trás e ver que fiz bons jogos e alcancei boas vitórias", completou.

Com o triunfo sobre Blake, Karlovic se credenciou para enfrentar na segunda rodada o suíço Stanislas Wawrinka, cabeça de chave número 9 da competição, que na sua estreia derrotou checo Radek Stepanek por 3 sets a 0, com 7/6 (7/2), 6/3 e 6/2.