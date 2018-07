James Ward vence e britânicos abrem 2 a 0 na Copa Davis

EUA, San Diego - Depois da fácil vitória de Andy Murray, número 6 do ranking mundial da ATP, sobre Donald Young, apenas o 79.º colocado, na primeira partida do confronto entre Grã-Bretanha e Estados Unidos pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, era esperado que os norte-americanos, jogando em casa na cidade de San Diego, conquistassem o ponto de empate no jogo seguinte. Mas não foi isso que aconteceu.

Favorito no duelo por ter ranking muito melhor que o oponente, o local Sam Querrey, atual número 49 do mundo, enfrentou o britânico James Ward, somente o 175.º colocado. E o tenista do Reino Unido surpreendeu com a vitória por 3 sets a 2 - com parciais de 1/6, 7/6 (7/3), 3/6, 6/4 e 6/1 - fazendo com que os visitantes abrissem 2 a 0 no confronto.

Neste sábado, os britânicos poderão até fechar o duelo em 3 a 0, mas a parada será bem mais complicada. Colin Fleming e Andy Murray terão pela frente nada menos que a melhor dupla do mundo na atualidade - os irmãos gêmeos Bob e Mike Bryan.