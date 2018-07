Janko Tipsarevic bate Andy Murray em exibição nos Emirados Árabes

ABU DABI - O sérvio Janko Tipsarevic venceu o britânico Andy Murray por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta quinta-feira, no jogo de abertura do torneio de exibição de Adu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. A competição serve como preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa no próximo dia 14 de janeiro, em Melbourne, e foi disputada em clima descontraído pelos dois tenistas.

Atual número 3 do ranking mundial, Murray chegou cheio de moral e prestígio em Abu Dabi após viver a melhor temporada da sua carreira, na qual foi campeão do US Open e levou o ouro olímpico nos Jogos de Londres. Entretanto, ele acabou sofrendo nesta quinta a sua quarta derrota em nove partidas diante do sérvio.

Nono colocado do ranking da ATP, Tipsarevic garantiu classificação para a semifinal do torneio de exibição, fase em que terá pela frente um rival inicialmente inesperado: o espanhol Nicolás Almagro. Ele herdou a vaga aberta pelo compatriota Rafael Nadal, que na última terça-feira anunciou a sua desistência da competição por causa de um problema estomacal. Afastado desde o final de junho por causa de uma lesão no joelho, o tenista número 4 do mundo adiou, assim, o seu retorno às quadras para 2013.

O duelo entre Almagro e Tipsarevic acontecerá nesta sexta-feira, sendo que o espanhol já irá estrear direto na semifinal por ter herdado o lugar de Nadal.

O torneio de exibição de Abu Dabi contará nesta quinta-feira ainda com o confronto entre o espanhol David Ferrer, quinto colocado da ATP, e o checo Tomas Berdych, o atual sexto do ranking. Quem levar a melhor neste duelo pegará na semifinal o sérvio Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, que estreará nesta sexta.

Primeiro a garantir vaga nas semifinais, Tipsarevic não ganhava de Murray desde 2010, quando bateu o britânico justamente nos Emirados Árabes Unidos, mas no Torneio de Dubai, que faz parte do circuito profissional da ATP. Em seguida, o escocês deu o troco no sérvio no Torneio de Queen''s de 2011 e neste ano voltou a derrotá-lo no Masters 1.000 de Miami.