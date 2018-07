Jankovic arrasa e será 1ª rival de Muguruza em Wuhan; Mladenovic pegará Kerber

Surpreendida pela ucraniana Lesia Tsurenko na final em Guangzou no último sábado, a sérvia Jelena Jankovic estreou com vitória arrasadora no Torneio de Wuhan, também disputado na China, nesta segunda-feira. A ex-líder do ranking mundial bateu a australiana Daria Gavrilova por duplo 6/2 para se garantir na segunda rodada da competição de nível Premier que distribuirá mais de US$ 2,5 milhões em prêmios.

Hoje na condição de atual 39ª colocada da WTA, Jankovic assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a espanhola Garbiñe Muguruza, segunda cabeça de chave em Wuhan e terceira tenista do mundo na atualidade, que já estreia direto na segunda rodada.

No duelo diante de Gavrilova, 50ª na listagem da WTA, a sérvia chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes pela australiana, mas converteu seis de 15 break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos, após 1h27min.

Angelique Kerber, por sua vez, também conheceu nesta segunda-feira quem será a sua adversária na estreia em Wuhan. Líder do ranking mundial, a alemã terá pela frente a Kristina Mladenovic, 54ª colocada da WTA, que abriu campanha na China superando a norte-americana CoCo Vandeweghe com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Quase todas as cabeças de chave que atuaram nesta segunda-feira confirmaram favoritismo. Uma delas foi a romena Simona Halep, quarta pré-classificada, que em partida válida já pela segunda rodada contou com a desistência da sua compatriota Irina Begu quando vencia o segundo set por 2/0, após liquidar a primeira parcial em 6/3.

O confronto foi válido já pela segunda rodada e assim Halep avançou às oitavas de final, fase em que terá pela frente a vencedora da partida entre a italiana Roberta Vinci e a casaque Yaroslava Shvedova, que estrearam já no último domingo. A primeira delas passou pela porto-riquenha Monica Puig por duplo 6/3, enquanto a segunda arrasou a chinesa Saisai Zheng por 6/0 e 6/3.

A checa Karolina Pliskova e a espanhola Carla Suárez Navarro também confirmaram favoritismo em suas estreias para garantir classificação às oitavas de final nesta segunda-feira. Quinta cabeça de chave, Pliskova passou pela sua compatriota Lucie Safarova por 6/3 e 7/5. Já Navarro, sétima pré-classificada, eliminou a belga Yanina Wickmayer com parciais de 6/4 e 6/3.

WOZNIACKI EMBALADA

Campeã no último domingo do Torneio de Tóquio, outro evento de nível Premier do circuito profissional feminino, Caroline Wozniacki manteve o embalo ao arrasar nesta segunda-feira a australiana Samantha Stosur, 16ª cabeça de chave, por 6/3 e 6/2, em sua estreia em Wuhan.

Outra cabeça de chave que caiu na primeira rodada em Wuhan nesta segunda-feira foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 15ª pré-classificada, derrotada pela japonesa Misaki Doi após abandonar o duelo quando perdia o terceiro set por 3/1, depois de ter vencido o primeiro por 7/6 (7/3) e sido superada no segundo por 6/4.

Já a eslovaca Dominika Cibulkova, a britânica Johanna Konta e a checa Petra Kvitova fizeram a valer a condição de 10ª, 11ª e 14ª pré-classificadas em suas estreias, nas quais venceram respectivamente a francesa Alize Cornet, a alemã Annika Beck e a letã Jelena Ostapenko.

Em outras partidas válidas pela primeira rodada realizadas nesta segunda, a francesa

Caroline Garcia, a russa Darya Kasatkina, a checa Barbora Strycova, a ucraniana Elina Svitolina, a chinesa Shuai Zhang, a norte-americana Madison Brengle e a casaque Yulia Putintseva também estrearam com vitórias.