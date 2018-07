Jankovic arrasa espanhola e avança às semifinais no Torneio de Bogotá

BOGOTÁ - A sérvia Jelena Jankovic se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Bogotá, na Colômbia, disputado em quadras de saibro. Cabeça de chave número 1 e nona colocada no ranking, Jankovic avançou ao derrotar a espanhola Lara Arruabarrena Vecino, número 182 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 22 minutos.

Este foi o segundo confronto entre elas e Jankovic se deu melhor novamente - antes, havia batido a espanhola no US Open de 2012. Agora, nas semifinais, a sérvia terá pela frente a sul-africana Chanelle Scheepers, número 79 do mundo, que nesta sexta-feira superou a espanhola Lourdes Dominguez Lino, 77ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

A outra semifinal do Torneio de Bogotá também já está definida. A francesa Caroline Garcia, número 74 do mundo, avançou ao bater a suíça Romina Oprandi, 116ª colocada no ranking, por 6/1 e 7/5, e agora vai encarar a norte-americana Vania King, número 71 do mundo, que bateu a colombiana Mariana Duque, 129ª colocada no ranking, por 7/6 e 7/5.