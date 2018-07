Jankovic derrota italiana e encara Sharapova na semifinal em Miami

MIAMI - A sérvia Jelena Jankovic está tentando voltar à sua melhor forma no circuito profissional da WTA e conseguiu, nesta quarta-feira, um importante resultado para este objetivo. Cabeça de chave número 22, a ex-número 1 do mundo derrotou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3 - e se classificou às semifinais do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, disputado em quadras rápidas.

Com a vitória sobre a 15.ª pré-classificada da competição norte-americana, Jankovic se credenciou para enfrentar a russa Maria Sharapova na luta por uma vaga na decisão. Mais cedo, a atual número 2 do mundo ganhou de outra tenista italiana, Sara Errani, por 2 sets a 0, com um duplo 7/5.

Jankovic e Sharapova já se enfrentaram em sete oportunidades no circuito da WTA e a tenista da Rússia venceu seis partidas. O único resultado positivo a favor da sérvia foi obtido na final do Torneio de Birmingham, na Inglaterra, em 2007.