Jankovic é a rival de Wozniacki na semifinal de Dubai

Mais cedo, Wozniacki conseguiu retomar a liderança do ranking, que estava com a belga Kim Clijsters - de folga nesta semana - ao derrotar a israelense Shahar Peer. No confronto direto entre a dinamarquesa e Jankovic, ampla vantagem da sérvia. Em quatro partidas até o momento, são quatro vitórias da ex-número 1 e atual oitava colocada do ranking.

No outro lado da chave do torneio, a italiana Flavia Pennetta mostrou mais uma vez que está em grande fase e ganhou com facilidade da russa Alisa Kleybanova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/0. Sua rival nas semifinais será a também russa Svetlana Kuznetsova, que bateu a polonesa Agnieszka Radwanska também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (9/7) e 6/3.