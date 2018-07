Jankovic e Azarenka avançam na estreia em Stuttgart A sérvia Jelena Jankovic, a bielo-russa Victoria Azareka e a australiana Samantha Stosur confirmaram o favoritismo e avançaram com facilidade, nesta quarta-feira, na estreia no Torneio de Stuttgart, disputado em quadras de saibro e que distribui US$ 700 mil em prêmios.