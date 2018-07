Jankovic é campeã em Hong Kong e diz que pode voltar a vencer um Grand Slam

"Essa vitória vai aumentar um mundo a minha confiança. Bater Angelique e a minha vitória sobre a Venus (Williams) na semifinal prova que eu ainda posso jogar em alto nível e, se eu trabalhar forte, eu posso vencer um Grand Slam no ano que vem", comentou a veterana, ao fim da partida.

Jankovic chegou a fechar a temporada de 2008 como líder do ranking mundial, mas caiu bastante na lista no início da década. Atualmente, é a 24.ª colocada, mas deverá ganhar posições na próxima atualização do ranking, na segunda-feira.

Nesta temporada, ganhou o título de Nanchang, no piso duro, em julho, e depois em Guangzhou, no mesmo tipo de superfície, em setembro. As duas taças foram obtidas na China. Agora, a conquista veio perto dali, em Hong Kong, sobre uma rival que era favorita.

Kerber chegou à decisão como número 9 do ranking mundial e precisando vencer para carimbar passaporte para o WTA Finals, que este ano vai acontecer em Cingapura. A alemã, entretanto, não mereceu ficar com o título. E a prova disso foram as quatro duplas faltas em momentos cruciais do jogo, no segundo set.

No terceiro set, Kerber precisou de atendimento médico quando já perdia por 3/0. Depois, disse que pode desistir de participar do Torneio de Moscou, na semana que vem, porque sente muitas dores nas costas.