Jankovic e Ivanovic avançam e se enfrentam na semifinal em Stuttgart

ALEMANHA, Stuttgart - O Torneio de Stuttgart terá uma semifinal totalmente sérvia neste sábado. Jelena Jankovic e Ana Ivanovic, ambas ex-líderes do ranking, vão se enfrentar no saibro alemão após vencerem tenistas russas nesta sexta-feira.

Jankovic, quinta cabeça de chave, despachou Alisa Kleybanova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Ivanovic, por sua vez, bateu Svetlana Kuznetsova por 2 a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.

A vencedora do confronto sérvio terá pela frente a russa Maria Sharapova ou a italiana Sara Errani, que farão a outra semifinal deste sábado. A musa russa avançou no torneio ao derrotar a polonesa Agnieszka Radwanska, principal favorita ao título, por 6/4 e 6/3.

Errani contou com o abandono da espanhola Carla Suárez Navarro no terceiro set para garantir seu lugar na semifinal. A italiana liderava o placar por 6/3, 6/7 (6/8) e 3/0 quando a rival decidiu abandonar em razão de dores na mão.

MARROCOS

No Torneio de Marrakech, a favorita Daniela Hantuchova não teve problemas para chegar à semifinal. A eslovaca nem precisou entrar em quadra porque a chinesa Shuai Peng desistiu do confronto. De olho na final, ela enfrentará no sábado a suíça Romina Oprandi, que eliminou a austríaca Yvonne Meusburger por duplo 6/4.

A outra semifinal terá duas espanholas: Garbiñe Muguruza e Maria-Teresa Torro-Flor. A primeira derrotou nesta sexta a israelense Shahar Peer por 6/3 e 6/1, enquanto Torro-Flor superou a eslovena Polona Hercog por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).