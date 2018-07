Jankovic e Oudin vencem e vão à final em Birmingham

Com chuvas durante toda a semana, a programação do Torneio de Birmingham foi afetada e obrigou Jankovic e Oudin a disputar dois jogos neste domingo. Pelas quartas de final, a sérvia venceu a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Depois, nas semifinais, superou a chinesa Jie Zheng por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/5 e 6/1.

Assim, Jankovic, número 22 do mundo, se classificou para a sua primeira final em 2012. Ex-líder do ranking da WTA, a sérvia venceu 12 torneios na sua carreira, mas tentará encerrar um jejum de dois anos sem ser campeã na segunda-feira, já que não levanta um troféu desde o Torneio de Indian Wells de 2010.

Oudin, número 208 do mundo, precisou de duas vitórias em três sets para se garantir na primeira final da sua carreira. A norte-americana superou a compatriota Irina Falconi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/5, pelas quartas de final. Nas semifinais, Oudin venceu a russa Ekaterina Makarova por 2 a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.

A final de segunda-feira será o segundo duelo entre Oudin e Jankovic. Apesar do favoritismo e da experiência da sérvia foi a norte-americana que venceu o único jogo, na edição de 2008 de Wimbledon.