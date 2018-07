Jankovic e Pennetta estreiam com vitória no Torneio de Dubai

Jelena Jankovic e Flavia Pennetta sofreram um pouco, mas confirmaram favoritismo neste domingo em suas respectivas estreias no Torneio de Dubai. Cabeça de chave número 12 da competição e ex-líder do ranking mundial, a tenista sérvia venceu a húngara Timea Babos por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/1. Já a jogadora italiana, décima pré-classificada, derrotou a alemã Julia Goerges, de virada, com 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4.

Com o triunfo em sua estreia neste evento de nível Premier no circuito profissional, Jankovic se credenciou para enfrentar na segunda rodada a vencedora do confronto entre a espanhola Garbine Muguruza e a australiana Jarmila Gajdosova, previsto para esta segunda-feira. Já Pennetta terá pela frente a ganhadora do duelo oriental entre a chinesa Qiang Wang e a japonesa Kurumi Nara, também marcado para esta segunda.

Outra cabeça de chave que estreou com vitória nos Emirados Árabes Unidos neste domingo foi a francesa Alize Cornet, 15ª pré-classificada. Ela bateu a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (6/8) e 6/3.

Já a experiente australiana Samantha Stosur arrasou a croata Mirjana Lucic-Baroni por 6/3 e 6/1 e será a primeira adversária da dinamarquesa Caroline Wozniacki, terceira cabeça de chave, que já estreia direto da segunda rodada em Dubai.

A alemã Sabine Lisicki, por sua vez, estreou derrotando a romena Monica Niculescu por 6/3 e 6/4 e será a rival de estreia da sérvia Ana Ivanovic, a quarta pré-classificada da competição.

Em outros jogos do dia, a francesa Caroline Garcia, a australiana Casey Dellacqua, a suíça Belinda Bencic, a búlgara Tsvetana Pironkova, a russa Svetlana Kuznetsova e a casaque Zarina Diyas também estrearam com vitórias em Dubai.