Jankovic e Petkovic são eliminadas na estreia em Brisbane

O primeiro dia da temporada 2015 do tênis feminino foi marcado pelas zebras no Torneio de Brisbane, na Austrália, disputado em piso rápido. Neste domingo, 4, a alemã Andrea Petkovic e a sérvia Jelena Jankovic, ambas cabeças de chave, acabaram sendo eliminadas logo na partida de estreia, assim como Samantha Stosur, principal esperança da torcida australiana.

Número 15 do mundo, Jankovic perdeu para a croata Ajla Tomljanovic, 63ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/0, em 1 hora e 45 minutos. Agora, a zebra terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina, que neste domingo passou pela eslovaca Magdalena Rybarikova (6/0 e 6/2).

Petkovic, a número 13 do mundo, foi batida pela estoniana Kaia Kanepi, 51ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4. Já Stosur também caiu em três sets. A número 22 do mundo perdeu por 2 a 1, de virada, para a norte-americana Varvara Lepchenko, 35ª colocada no ranking, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5.

Em um dia de tantas surpresas, a espanhola Carla Suárez Navarro acabou passando ilesa. A número 17 do mundo avançou na sua estreia em Brisane ao derrotar a búlgara Tsvetana Pironkova, 38ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/1.

SHENZHEN Na China, as favoritas ao título do Torneio de Shenzhen, disputado em quadras rápidas, tiveram mais êxito neste domingo. A casaque Zarina Diyas, número 33 do mundo, derrotou a croata Donna Vekic, 82ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Nas oitavas de final, ela terá pela frente a húngara Timea Babos.

Já em um duelo de tenistas suíças, Timea Backsinszky, 48ª colocada no ranking, derrotou Stephanie Voegele, número 79 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4.