Jankovic e Sharapova se garantem nas quartas em Roma

Com isso, Jankovic lutará por uma vaga na semifinal contra a vencedora do confronto entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, líder do ranking mundial, e a belga Yanina Wickmayer, que também se enfrentam nesta quinta. Já Sharapova terá pela frente a ganhadora do duelo entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que fechará a programação do dia em Roma.

E a quinta-feira ainda não contou com nenhuma surpresa até agora. A chinesa Na Li e a australiana Samantha Stosur, respectivas quarta e sexta cabeças de chave, também confirmaram favoritismo e asseguraram lugar nas quartas de final com vitórias tranquilas. A primeira delas bateu a australiana Jarmila Gajdosova por 6/2 e 6/1, enquanto a segunda superou a eslovena Polona Hercog com parciais de 6/3 e 6/4.

Já a italiana Francesa Schiavone, segunda cabeça de chave, teve dificuldades para bater a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/2 e 7/5. Com isso, a tenista da Itália medirá forças com Stosur em confronto que valerá uma das vagas na semifinal. Já Na Li irá encarar a húngara Greta Arn, que nesta quinta derrotou a russa Elena Vesnina por 2 sets a 1, com 3/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/3).