Jankovic e Stosur avançam às quartas de final em Estrasburgo

Stosur nem precisou entrar em quadra porque a ucraniana Lesia Tsurenko sentiu dores nas costas antes da partida e desistiu do confronto. Sua próxima adversária será a croata Ajla Tomljanovic, vencedora do confronto contra a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/2.

Já Jankovic precisou mostrar serviço para avançar na competição. A segunda cabeça de chave superou a chinesa Zheng Saisai por duplo 6/3. E terá pela frente a americana Sloane Stephens, que derrotou nesta terça a compatriota CoCo Vandeweghe por 6/3 e 6/4.

As demais partidas da segunda rodada serão disputadas nesta quarta, com destaque para as cabeças Madison Keys e Alizé Cornet e para a italiana Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010.