Jankovic e Strycova são surpreendidas e caem nas quartas em Luxemburgo

A primeira a cair nesta sexta foi a checa Strycova. Número 42 do mundo, ela não foi páreo para a belga Alison van Uytvanck, que levou a melhor por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Foi a primeira vitória da 47.ª colocada do ranking da WTA em três confrontos entre elas.

Agora, a belga terá pela frente a japonesa Misaki Doi. A número 92 do mundo suou mais, mas também superou o favoritismo de Jankovic, 22.ª do ranking, para triunfar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.

A outra semifinal também colocará frente a frente duas das surpresas do torneio. A suíça Stefanie Voegele, número 148 do mundo, passou em três sets pela alemã Laura Siegemund, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/1. Agora, enfrentará outra alemã a 55.ª do ranking Mona Barthel, que passou em sets diretos pela croata Mirjana Lucic-Baroni: 6/3 e 6/4.

MOSCOU - O Torneio de Moscou conheceu nesta sexta suas duas finalistas, ambas russas, para delírio da torcida da casa. A veterana Svetlana Kuznetsova, de 30 anos, derrotou a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Na decisão, a número 32 do ranking pegará sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova, 31.ª do mundo, que passou por Daria Kasatkina, em três sets: 2/6, 6/2 e 6/4.