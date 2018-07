Jankovic é surpreendida e cai na segunda rodada do Torneio de Tianjin

Grande favorita ao título no Torneio de Tianjin, na China, a sérvia Jelena Jankovic foi surpreendida nesta quinta-feira e caiu logo na segunda rodada da competição. Irreconhecível, a cabeça de chave número 1 foi facilmente derrotada pela tenista da casa, a chinesa Saisai Zheng, número 112 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Mesmo com apenas 20 anos, Zheng mostrou mais calma que a experiente adversária, de 29, nos momentos cruciais e não teve maiores dificuldades para fechar. Foram cinco quebras de serviço para a chinesa, que contou com a dificuldade de Jankovic no saque para se classificar às quartas de final.

Depois de bater a número 14 do mundo, Zheng terá pela frente a romena Sorana Cirstea 101.ª do ranking, que garantiu sua classificação ao passar na segunda rodada pela checa Andrea Hlavackova.

Outra cabeça de chave que não teve vida fácil nesta quinta foi a chinesa Shuai Zhang. Mesmo com o apoio da torcida, a quinta favorita do torneio acabou eliminada ao perder para a taiwanesa Su-Wei Hsieh, número 160 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/5).

Nas quartas, Hsieh terá pela frente outra cabeça de chave, a suíça Belinda Bencic, terceira favorita, que avançou depois que sua compatriota Romina Oprandi precisou abandonar a competição. Segunda cabeça de chave, Shuai Peng, da China, foi outra que se classificou às quartas ao passar pela russa Elizaveta Kulichkova em dois sets: 6/1 e 6/2.