Jankovic estreia com fácil vitória no Torneio de Dubai Ex-número 1 do mundo, a sérvia Jelena Jankovic tenta voltar aos bons tempos. Nesta segunda-feira, a atual 14.ª colocada do ranking mundial da WTA teve uma estreia tranquila no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que é disputado em quadras rápidas e distribui uma premiação de US$ 2 milhões. Contra a checa Petra Cetkovska, venceu com um duplo 6/2, em 1 hora e 13 minutos de partida.