Jankovic leva e devolve 'pneu' para avançar no Torneio de Tianjin

Um "apagão" no segundo set não impediu a sérvia Jelena Jankovic a estrear com vitória no Torneio de Tianjin, na China, disputado em quadras duras. Nesta terça-feira, a número 14 do mundo avançou para as oitavas de final ao derrotar a russa Alla Kudryavtseva, 91ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 0/6 e 6/0, em 1 hora e 31 minutos.

Jankovic já havia enfrentado Kudryavtseva, em 2011, quando a derrotou no Aberto da Austrália, também aplicando um "pneu". Dessa vez, a sérvia perdeu um set por 6/0, o segundo, mas deu o troco em seguida, ao devolver o "pneu", para avançar na China. Agora, Jankovic vai encarar uma tenista da casa, Saisai Zheng, a número 112 do mundo, que bateu a húngara Timea Babos (7/5 e 6/4).

Além de Jankovic, a primeira pré-classificada, outras quatro cabeças de chave também venceram na estreia nesta terça-feira. A chinesa Shuai Peng, número 22 do mundo, venceu a israelense Shahar Peer, 130ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2. Sua próxima oponente será a russa Elizaveta Kulichkova, que passou pela espanhola Silvia Soler Espinosa (7/6, 4/6 e 6/1).

A norte-americana Varvara Lepchenko bateu a ucraniana Lyudmyla Kichenok (6/1 e 6/0) e agora medirá forças com a chinesa Fangzhou Liu. A chinesa Shuai Zhang derrotou a montenegrina Danka Kovinic (6/2 e 6/1) e terá pela frente a taiwanesa Hsieh Su-Wei nas oitavas de final.

A croata Ajla Tomljanovic vai enfrentar a chinesa Ying-Ying Duan após vencer a ucraniana Nadiia Kichenok (5/7, 6/1 e 6/2). Já a porto-riquenha Monica Puig perdeu para a checa Andrea Hlavackova (7/5 e 6/1), que agora vai encarar a romena Sorana Cirstea.