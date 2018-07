Jankovic perde 2 jogos e Sérvia é rebaixada na Fed Cup

Depois de vencer Magdalena Rybarikova com dificuldade no sábado, Jankovic entrou em quadra pressionada neste domingo pela vitória da eslovaca Daniela Hantuchova sobre Bojana Jovanovski, que deixou o confronto empatado. Mas a atual número 7 do mundo também acabou derrotada por Hantuchova, que venceu por 2 sets a 0 (7/6 (7/2) e 7/5).

Surpreendentemente, Jovanovski manteve a Sérvia na disputada ao superar Rybarikova por 2 a 0 (6/1 e 7/6 (7/4)) e levar a decisão para o jogo de duplas. Jankovic então voltou à quadra ao lado de Jovanovski e perdeu mais uma para o time formado por Hantuchova e Rybarikova, caindo por 2 a 0 (6/4 e 6/3).

Em outros confrontos da Fed Cup neste domingo, França e Bélgica, assim como a Eslováquia, também conquistaram a permanência na divisão de elite no jogo de duplas, vencendo os confrontos contra Alemanha e Estônia, respectivamente. Já a Austrália teve facilidade para rebaixar a Ucrânia e fechou o duelo por 5 a 0.