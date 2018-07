Jankovic perde para tenista de 17 anos em Moscou

Ex-número 1 do mundo, Jelena Jankovic foi surpreendida na sua partida de estreia no Torneio de Moscou, disputado em quadras rápidas. Nesta quinta-feira, a sérvia, sétima colocada no ranking da WTA, perdeu para a casaque Zarina Diyas por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.

Zarina Diyas tem 17 anos e ocupa apenas a 268ª colocação no ranking da WTA. Para jogar em Moscou, a tenista casaque precisou passar pelo qualifying e derrotou na sua estreia a argentina Gisela Dulko.

Nas quartas de final, Zarina Diyas vai enfrentar a russa Maria Kirilenko, cabeça de chave número 6 e 24ª colocada no ranking da WTA, que atropelou a ucraniana Katerina Bondarenko, número 124 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/0, em apenas 50 minutos.

Em duelo entre tenistas locais, Vera Dushevina derrotou Elena Vesnina por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 18 minutos. Nas quartas de final, ela medirá forças com a vencedora da partida entre a compatriota Anna Chakvetadze e a ucraniana Mariya Koryttseva.