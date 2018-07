Jankovic sobe para oitava no ranking depois de vice na Colômbia

LONDRES - A sérvia Jelena Jankovic foi a única responsável por mudanças entre as dez primeiras colocadas na atualização do ranking da WTA desta segunda-feira. Vice-campeã do Torneio de Bogotá no último fim de semana, ela subiu da nona para a oitava colocação, com 4.010 pontos.

Jankovic foi derrotada na decisão na Colômbia pela francesa Caroline Garcia, mas mesmo assim acabou ascendendo na lista, pois ultrapassou a russa Maria Sharapova, agora a nona colocada, com 3.961 pontos e à frente apenas da eslovaca Dominika Cibulkova entre as dez melhores tenistas do mundo.

O ranking segue sendo liderado com folga pela norte-americana Serena Williams, com 12.375 pontos, à frente da chinesa Na Li, a segunda colocada, com 7.585. Eliminada nas semifinais do Torneio de Katowice, a polonesa Agnieszka Radwanska está em terceiro lugar, seguida pela romena Simona Halep, pela checa Petra Kvitova e pela alemã Angelique Kerber.

Campeã em Katowice, onde foi a algoz de Radwanska nas semifinais, a francesa Alize Cornet subiu uma posição no ranking da WTA e agora está na 21ª colocação. Já Garcia, sua compatriota, ascendeu 23 postos após conquistar o título do Torneio de Bogotá e ocupa o 51º lugar na lista. Eliminada na primeira rodada da competição colombiana, a brasileira Teliana Pereira não teve a sua posição alterada e segue no Top 100 do ranking, em 92º lugar, com 667 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 12.375 pontos

2º - Na Li (CHN), 7.585 3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.980

4º - Victoria Azarenka (BLR, 5.441

5º - Simona Halep (ROM), 4.695

6º - Petra Kvitova (RCH), 4.295

7º - Angelique Kerber (ALE), 4.110

8º - Jelena Jankovic (SER), 4.010

9º - Maria Sharapova (RUS), 3.961

10º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.720

11º - Sara Errani (ITA), 3.645

12º - Ana Ivanovic (SER), 3.280

13º - Flavia Pennetta (ITA), 3.270

14º - Sabine Lisicki (ALE), 2.735

15º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.730

16º - Carla Suarez Navarro (ESP), 2.700

17º - Sloane Stephens (EUA), 2.550

18º - Eugenie Bouchard (CAN), 2.498

19º - Samantha Stosur (AUS), 2.485

20º - Roberta Vinci (Itália), 2.435

92º - Teliana Pereira (BRA), 667