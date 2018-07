Jankovic sofre, mas estreia com vitória em Charleston

A tenista sérvia Jelena Jankovic não teve vida fácil nesta terça-feira em sua estreia pelo Torneio de Charleston, na Carolina do Sul. Na competição disputada no saibro, a ex-número 1 do mundo chegou a perder o primeiro set para a romena Edina Gallovits, mas conseguiu a virada. Em duas horas de partida, ela venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/3.

Atual sétima colocada da WTA, Jankovic se recuperou da derrota pelas oitavas de final em Miami, quando perdeu após oito jogos invicta, sequência que valeu o título em Indian Wells. Mesmo ainda sem apresentar o mesmo tênis que a levou ao topo do ranking mundial, a sérvia segue brigando para se manter entre as primeiras colocadas.

Com a condição de segunda cabeça de chave em Charleston, Jankovic já está garantida nas oitavas, depois de estrear na segunda rodada. Na sequência do torneio, ela enfrenta a vencedora do confronto entre a russa Evgeniya Rodina e a holandesa Michaella Krajicek, que eliminou a favorita húngara Melinda Czink também nesta terça.

Outras duas favoritas que estrearam na segunda rodada também conquistaram vitórias. A australiana Samantha Stosur passou pela eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 a 0 (6/3 e 7/5), enquanto a russa Vera Zvonareva superou a paraguaia Rossana de Los Rios por 2 a 0 (6/2 e 6/0). A canadense Aleksandra Wozniak também foi às oitavas ao vencer a colombiana Catalina Castaño por 2 a 1 (6/2, 4/6 e 6/4).

Jogando ainda pela primeira rodada, a norte-americana Melanie Oudin derrotou a compatriota Jill Craybas por 2 a 0 (6/3 e 6/1), a russa Elena Vesnina bateu a britânica Heather Watson por 2 a 0 (7/6 (7/4) e 6/3), a suíça Patty Schnyder superou a sul-africana Chanelle Scheepers por 2 a 1 (3/6, 6/2 e 6/4) e a russa Vera Dushevina contou com a desistência da bielo-russa Olga Govortsova para avançar. Já a francesa Virginie Razzano perdeu para a australiana Monique Adamczak por 2 a 1 (4/6, 6/0 e 6/2).