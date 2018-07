Jankovic vence dois jogos e avança em Nuremberg

No primeiro jogo do dia, a número 16 do mundo derrotou a holandesa Arantxa Rus, 151ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Depois, pela segunda rodada, Jankovic venceu a sueca Johanna Larsson, número 61 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Nas quartas de final, a ex-número 1 do mundo vai enfrentar a espanhola Lourdes Dominguez Lino, cabeça de chave número 6. A 50ª colocada no ranking da WTA avançou às quartas de final ao vencer a luxemburguesa Mandy Minella (6/1 e 6/4).

A checa Klara Zakopalova, a francesa Alize Cornet e a alemã Julia Goerges, segunda, terceira e quarta cabeças de chave, respectivamente, do Torneio de Nuremberg, foram eliminadas nesta quarta, na segunda rodada.

Além do duelo de Jankovic, as outras três partidas das quartas de final do Torneio de Nuremberg já estão definidas. As alemãs Andrea Petkovic e Annika Beck vão disputar uma vaga nas semifinais, a romena Simona Halep vai enfrentar a casaque Galina Voskoboeva e a checa Lucie Safarova medirá forças com a eslovena Polona Hercog.

TELIANA - Eliminada na sua estreia na chave de simples do Torneio de Nuremberg, Teliana Pereira avançou às quartas de final nas duplas. Nesta quarta, a brasileira e a colombiana Mariana Duque Marino superaram a norte-americana Jill Craybas e a ucraniana Olga Savchuk por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 10/8, em 1 hora e 15 minutos. Agora, as sul-americanas vão disputar uma vaga nas semifinais contra a romena Raluca Olaru e a russa Valeria Solovyeva.