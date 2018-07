Jankovic vence e jogo de Kerber é adiado pela chuva em Hong Kong

O segundo jogo da alemã Angelique Kerber no Torneio de Hong Kong foi interrompido pela chuva, nesta quarta-feira. A número 1 do mundo vencia a norte-americana Louisa Chirico, por 6/2, 3/6 e 2/1, quando o mau tempo causou a paralisação da partida, que acabou sendo adiada para esta quinta.

Se confirmar o favoritismo, Kerber vai enfrentar nas quartas de final a vencedora do duelo entre a australiana Daria Gavrilova e a checa Katerina Siniakova. A partida envolvendo as duas tenistas também foi interrompida pela chuva. A tenista da Austrália, oitava cabeça de chave, liderava o placar, com parciais de 6/2 e 1/0.

Antes do mau tempo atrapalhar a programação em Hong Kong, a sérvia Jelena Jankovic venceu a compatriota Aleksandra Krunic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Garantida nas quartas, a ex-número 1 do mundo e atual campeã da competição chinesa aguarda o confronto entre a norte-americana Venus Williams e a francesa Alize Cornet para conhecer sua próxima adversária. Venus e Cornet se enfrentarão nesta quinta.

Outros quatro jogos vão definir, nesta quinta, todos os confrontos das quartas de final. Ex-número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki vai encarar a britânica Heather Watson, enquanto a francesa Caroline Garcia duelou com a norte-americana Bethanie Mattek-Sands.

Pela mesma programação, a britânica Johanna Konta terá pela frente a local Qiang Wang e a japonesa Nao Hibino enfrentará a francesa Kristina Mladenovic.