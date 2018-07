Jankovic vence fácil e vai às quartas em Charleston A sérvia Jelena Jankovic segue bem em sua campanha no Torneio de Charleston, na Carolina do Sul. Nesta quinta-feira, a segunda cabeça de chave da competição disputada no saibro avançou com facilidade às quartas de final. Diante da russa Evgeniya Rodina, a ex-número 1 do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em pouco mais de uma hora de jogo.