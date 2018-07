Jankovic vence fácil na estreia em Roland Garros A ex-número 1 do mundo Jelena Jankovic não teve problemas para confirmar o seu favoritismo nesta segunda-feira, em sua estreia em Roland Garros. Duas vezes semifinalista no saibro do Grand Slam francês, a sérvia passou com facilidade pela australiana Alicia Molik. Em 1h02 de jogo, Jankovic venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.