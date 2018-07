Jankovic vence Hantuchova e vai para quartas em Paris Em boa fase no saibro de Roland Garros, a sérvia Jelena Jankovic venceu com facilidade nesta segunda-feira a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Com a vitória, a quarta cabeça de chave do torneio se classificou para as quartas de final da competição.