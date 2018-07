Jankovic vence ucraniana e vai às oitavas em Paris

Apesar da vitória sem ceder set, Jankovic teve trabalho para vencer a rival. Sem exibir grande performance no saque, a sérvia teve o serviço ameaçado por 14 vezes durante a partida. Bondarenko aproveitou sete destas chances e exigiu boa reação da favorita, que faturou oito quebras para abrir vantagem e faturar a vitória.

Nas oitavas de final, Jankovic vai enfrentar a eslovaca Daniela Hantuchova, que eliminou a belga Yanina Wickmayer, cabeça de chave número 16, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Também pela terceira rodada, a belga Justine Henin e a russa Maria Sharapova não puderam terminar um dos principais clássicos do tênis feminino neste sábado. Por falta de luz natural, a partida entre as duas ex-líderes do ranking precisou ser interrompida antes do início do terceiro set. O jogo estava empatado em 1 a 1.

Henin começou melhor na partida e chegou a abrir 4 a 0 na primeira parcial, antes de fechar em 6/2. Sharapova conseguiu reagir no set seguinte e, com uma quebra, abriu vantagem para igualar o placar, em 6/3. As duas tenistas devem dar sequência ao duelo neste domingo.

A vencedora do confronto vai enfrentar nas oitavas de final a australiana Samantha Stosur, que despachou a russa Anastasia Pivovarova por 6/3 e 6/2. Ainda neste sábado, a israelense Shahar Peer derrotou a local Marion Bartoli por 7/6 (9/7) e 6/2. Peer será a adversária de Serena Williams na próxima fase.

Mais cedo, Yaroslava Shvedova, do Casaquistão, bateu a russa Alisa Kleybanova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/0. Nas oitavas, Shvedova vai duelar com a australiana Jarmila Groth.