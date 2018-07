Japonesa bate algoz de Teliana e fica com título no Rio

RIO - A japonesa Kurumi Nara se tornou neste domingo a primeira campeã da chave feminina do Rio Open, que entrou no circuito da WTA nesta semana. Nara, de 22 anos, levantou o troféu após derrotar a checa Klara Zakopalova, algoz da brasileira Teliana Pereira na semifinal, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/1, em 2h03min.

Foi o primeiro título na carreira da tenista japonesa, atual número 62 do mundo. Pouco conhecida no circuito, Nara vive seu melhor momento, com o troféu e o ranking mais alto já obtido na WTA. Já Zakopalova perdeu a chance de confirmar o favoritismo, uma vez que entrou no torneio como cabeça de chave número 1.

A checa apresentou uma atuação irregular desde o início da partida. Com problemas respiratórios, ela pouco descansou na noite anterior à final e sofreu com o calor carioca. Parecia até que desistiria da partida antes do terceiro set, quando recebeu atendimento médico em quadra.

Sem esconder o incômodo com o calor, Zakopalova quase levou um "pneu" no set inicial. Só melhorou a partir da segunda parcial, quando "entrou" no jogo e equilibrou o duelo. Mas voltou a cair de rendimento no terceiro set e praticamente não impôs resistência à japonesa no fim do jogo.

Depois da derrota, Zakopalova tentará se recuperar no circuito no WTA de Florianópolis, que será disputado na capital catarinense na próxima semana. O torneio é realizado sobre piso duro.