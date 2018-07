Japonesa de 40 anos surpreende Stosur em Osaka

A experiente japonesa Kimiko Date-Krumm, de 40 anos, fez história no Torneio de Osaka nesta sexta-feira: superou a australiana Samantha Stosur, oitava do ranking mundial e principal favorita da competição, por 2 sets a 1 e se tornou a primeira tenista com sua idade a derrotar uma top 10 no circuito WTA. De quebra, ela ainda garantiu vaga na semifinal.

Para obter o nobre feito, Date-Krumm teve uma dura batalha contra Stosur. Após perder o primeiro set por 7/5, a japonesa de 40 anos ganhou a parcial seguinte por 6/3 e empatou o confronto. E no set decisivo, demonstrou paciência para vencer no tie-break por 7/4. Sua próxima adversária será a israelense Shahar Peer, terceira favorita, que passou pela checa Iveta Benesova por 6/2 e 6/0.

Ainda nesta sexta-feira, a segunda cabeça de chave Marion Bartoli atropelou a norte-americana Jill Craybas por 6/1 e 6/2. Na semifinal, a francesa encara a tailandesa Tamarine Tanasugarn, que passou por Chang Kai-Chen por 2 a 1.