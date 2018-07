Japonesa de 40 anos vence Peer e faz a final em Osaka A experiente japonesa Kimiko Date-Krumm, 56.ª do ranking, garantiu mais um nobre feito nesta semana. Venceu no sábado a israelense Shahar Peer, 13.ª do mundo, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 7/5, e garantiu uma vaga na decisão do Torneio de Osaka, no Japão.