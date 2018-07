Japonesa de 42 anos arrasa alemã de 18 em Wimbledon

Atual 84.ª colocada do ranking mundial, Date-Krumm é a segunda jogadora mais velha a vencer uma partida em Wimbledon desde 2004, quando Martina Navratilova, uma lenda da história do tênis, alcançou a segunda rodada do Grand Slam inglês em 2004 quando tinha incríveis 47 anos de idade.

Carina Witthoeft, por sua vez, fez nesta terça a sua estreia em um Grand Slam e hoje foi batida em apenas 44 minutos pela ex-número 4 do tênis mundial, que em 1996 chegou às semifinais de Wimbledon pouco meses depois de a tenista alemã celebrar o seu primeiro aniversário.

Para liquidar o duelo de forma rápida, Date-Krumm aproveitou seis de oito chances de quebrar o saque de Witthoeft, que chegou a converter um de dois break points, mas ganhou apenas dois games em toda a partida. Com a vitória, a veterana japonesa pegará na segunda rodada a ganhadora da partida entre a romena Alexandra Catandu e a austríaca Tamira Paszek.

OUTROS JOGOS - Outras cinco partidas já foram encerradas nesta terça em Wimbledon. Em uma delas, a chinesa Na Li, sexta cabeça de chave, derrotou a holandesa Michaella Krajicek por duplo 6/1 em sua estreia. Com isso, a tenista asiática se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora do confronto entre a bielo-russa Olga Govortsova e a romena Simona Halep.

Outra cabeça de chave que estreou com vitória nesta terça foi a australiana Samantha Stosur, 14.ª pré-classificada. Ela bateu a eslovaca Anna Karolina por 6/1 e 6/3 e medirá forças na próxima fase com a russa Olga Puchkova, que na primeira rodada superou a holandesa Arantxa Rus por 6/4 e 6/2.

A francesa Caroline Garcia, por sua vez, passou pela chinesa Jie Zheng com parciais de 6/3 e 6/4 e deverá encarar na segunda rodada a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, que estreia nesta terça diante da luxemburguesa Mandy Minella. A norte-americana Madison Keys também começou bem a sua campanha em Wimbledon ao bater a britânica Heather Watson por 6/3 e 7/5.