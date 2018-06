Japonesa Osaka arrasa russa, fatura Torneio de Indian Wells e ganha seu 1º título

Em uma decisão que reuniu duas grandes surpresas de apenas 20 anos de idade em quadra nos Estados Unidos, a japonesa Naomi Osaka arrasou a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, neste domingo, e conquistou o Torneio de Indian Wells.

Foi o primeiro título obtido pela tenista do Japão no circuito profissional da WTA, coroando uma campanha na qual desbancou o favoritismo de uma série de adversárias de peso: a russa Maria Sharapova (duas vezes campeã de Indian Wells), a checa Karolina Pliskova (quinta colocada do ranking mundial) e Simona Halep (a número 1 do mundo).

Com o triunfo expressivo em uma das principais competições da temporada, Osaka deverá subir da 44ª para a 22ª posição do ranking da WTA nesta segunda-feira, quando a listagem voltará a ser atualizada.

Neste domingo, Osaka precisou de apenas 70 minutos para superar Kasaktina, a atual 19ª tenista do mundo, que também chegou à final passando por outras favoritas em sua campanha, entre elas a norte-americana Venus Williams nas semifinais.

Sloane Stephens, outra tenista da casa e atual campeã do US Open, a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vice-líder do ranking) e a alemã Angelique Kerber (a 10ª da WTA) foram outras que caíram diante de Kasaktina em Indian Wells.

Na decisão deste domingo, Osaka teve o seu saque quebrado por apenas uma vez na partida e aproveitou quatro de sete chances de ganhar games no serviço da adversária para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.