Jelena Jankovic arrasa na Austrália; Azarenka pegará austríaca

MELBOURNE - Atual oitava tenista do ranking mundial, Jelena Jankovic conquistou uma vitória arrasadora nesta quinta-feira para ir à terceira rodada do Aberto da Austrália. A sérvia precisou de apenas 56 minutos para superar a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, e seguir em frente no Grand Slam realizado em Melbourne.

Eficiente, Jankovic aproveitou as seis chances que teve de quebrar o saque da jogadora oriental no confronto, no qual Morita chegou a converter um único break point cedido pela sérvia, que no fim fez mais do que o dobro de pontos da sua rival (53 a 26).

A próxima adversária de Jankovic será outra tenista japonesa. Trata-se de Kurumi Nara, que nesta quinta-feira passou pela eslovaca Magdalena Rybarikova, 32ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Em outro jogo realizado no final da programação desta quinta na chave de simples feminina em Melbourne, a austríaca Yvonne Meusburger se garantiu como rival da bielo-russa Victoria Azarenka, atual bicampeã do Aberto da Austrália, na terceira rodada. Veterana de 30 anos de idade e hoje na 49ª posição da WTA, ela avançou ao derrotar a sérvia Bojana Jovanovski por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 6/2.